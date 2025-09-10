『仮面ライダー響鬼』変身鬼笛・音笛、変身鬼弦・音錠＆音枷がCSMに登場!
バンダイは、「仮面ライダーおもちゃウェブ」公式X(@bandai_ridertoy)にて、『仮面ライダー響鬼』より「CSM変身鬼笛・音笛」「CSM変身鬼弦・音錠＆音枷」の商品化決定を発表した。「CSM変身鬼笛・音笛」は9月12日よりプレミアムバンダイにて予約受付開始予定。
「仮面ライダーおもちゃウェブ」公式X(@bandai_ridertoy)より
9月10日にはティザーページも公開された。「変身鬼笛・音笛」は、仮面ライダー威吹鬼(イブキ)への変身時に使用する笛型のアイテム。「変身鬼弦・音錠＆音枷」はザンキが左手首に装着している、仮面ライダー斬鬼（ザンキ）への変身時に使用するブレスレット型のアイテムだ。
【告】CSM変身鬼笛・音笛CSM変身鬼弦・音錠＆音枷商品化決定！音笛は9月12日(金)予約受付開始予定！続報をお待ちください✨▼ティザーページはこちらhttps://t.co/GgM3Mq70mP#仮面ライダー響鬼 pic.twitter.com/BI329M5Fh3- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) September 10, 2025
(C)石森プロ・東映
「仮面ライダーおもちゃウェブ」公式X(@bandai_ridertoy)より
9月10日にはティザーページも公開された。「変身鬼笛・音笛」は、仮面ライダー威吹鬼(イブキ)への変身時に使用する笛型のアイテム。「変身鬼弦・音錠＆音枷」はザンキが左手首に装着している、仮面ライダー斬鬼（ザンキ）への変身時に使用するブレスレット型のアイテムだ。
(C)石森プロ・東映