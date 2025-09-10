ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

手仕事のやさしさと、都会的な洗練を一足に【フロンティア】のサンダルがAmazonに登場!

1


フロンティアのサンダルは、「歩く」を考えたスリッパから誕生したサンダルタイプ。足に柔らかくフィットし、包み込むような安定感を提供する設計で、オフィスやタウンユースに最適な一足。

ソールには耐久性に優れたTPR素材を採用。滑りにくく、長時間の使用にも対応するオリジナルソールは、カジュアルな場面でも違和感なく馴染む。足裏にフィットするカップインソールが快適さをさらに高める。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

2


日本人特有の甲高・幅広の足型に合わせた木型を使い、「吊り込み」という伝統的な製法で職人が一足ずつ丁寧に仕上げている。ほぼ手作業で生産されるため、履き心地にも細やかな配慮が行き届いている。

3


アッパーには通気性の高いメッシュ素材を使用。目の細かい高級感のあるメッシュにより、カジュアルながらも品のある印象に仕上げている。オフィスでの快適さを追求しながら、日常にも自然に溶け込むデザイン。

4


洗練されたデザインと職人の技が融合したこのサンダルは、毎日の足元に上質なリラックスをもたらす。