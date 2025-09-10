マルちゃん正麺 カップに「ワンタン中華そば」が登場、3品のリニューアルも
東洋水産は9月22日、2025年10月で発売10周年を迎えるカップ入り即席麺「マルちゃん正麺 カップ」シリーズの3商品をリニューアルする。あわせて、新商品「ワンタン中華そば」も発売する。
「マルちゃん正麺 カップ」シリーズ4品
今回のリニューアルでは、既存の「芳醇醤油」「濃厚味噌」「うま辛担々麺」において、新技術を活用した手もみ風の麺の使用や、スープ・具材・パッケージデザインの変更など、それぞれの商品特徴に合わせて刷新する。
「芳醇醤油」では、スープの旨みとコクをアップ。「濃厚味噌」では、もちもちとした弾力で食べごたえのある黄色の手もみ風麺を採用している。
「マルちゃん正麺 カップ 芳醇醤油」
「マルちゃん正麺 カップ 濃厚味噌」
「マルちゃん正麺 カップ うま辛担々麺」
新商品の「ワンタン中華そば」では、なめらかですすり心地の良さが特徴の白い手もみ風麺を使用。ワンタン、だしを利かせた醤油味と合わせている。
「マルちゃん正麺 カップ ワンタン中華そば」
希望小売価格は全て税別278円。
