アメリカ戦で露呈した脆さ、未熟な４バックは大事故につながる。先決なのは３−４−２−１システムのブラッシュアップではないのか【日本代表／コラム】
現地時間９月９日、日本代表が敵地コロンバスでアメリカ代表に０−２と完敗を喫した。同６日のメキシコ戦からメンバーを総入れ替えした一戦は立ち上がりからプレスがハマらず、ボールも握れない状況下が続く。中２日、移動での時差も影響してか、選手たちの動きは明らかに重く、ほぼリズムを掴めないまま30分に失点。どうにか追い上げようと３人同時交代（三笘薫、鎌田大地、南野拓実を投入）した直後の64分、カウンターから難なく２点目を奪われてしまった。
０−２の敗戦を振り返るうえで着目したいのが、後半途中から試した４バック。アメリカの個人技に押し込まれる展開で失点を防ぐには１対１で負けない対応が求められたが、実際のところは脆さを露呈した。
象徴的なシーンが２失点目。クリスチャン・プリシックのスルーパスに抜け出したフォラリン・バロガンをCBの関根大輝が止めきれなかったことが失点の一因になった。
３バックに比べて４バックのCBはよりハイレベルな１対１の対応が求められるだろう。２CBのデメリットは中央部にかけられる人数が少なく、ひとりでも抜かれると一気にピンチに陥ってしまうこと。それをまざまざと見せつけられたのがアメリカ戦の２失点目だ。冨安健洋、伊藤洋輝、高井幸大、町田浩樹が不在の現状で４バックは無謀の策にも映る。
ただ、アメリカ戦で試したおかげで課題が浮き彫りになったのはむしろ収穫だ。現時点で４バックはオプションにならない。人選や戦術面を含め、緻密な作り込みをしないと本大会で通用しないだろう。
個人的には４バックに執着する必要はないと考える。現状の３−４−２−１システムで誰をどう配置して攻撃的に行くか、守備的に振る舞う際はどこに誰を置くか。まずはそこのブラッシュアップが先決だ。
未熟な４バックは大事故につながる可能性が高い。実際、アメリカ戦の終盤はGK大迫敬介の好セーブがなければ さらに失点を重ねていた。
オプションとして準備しておきたい意図は理解できるが、そもそも備えている武器をさらに磨く作業こそ重要だ。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 関根大輝は厳しい評価。失点に絡んだ長友佑都は？
