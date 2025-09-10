【日本代表の採点＆寸評】“総替え”でアメリカに完敗…先発10人が及第点未満の厳しい現実。好守を連発した12番の活躍が唯一の救いか
［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／ロウアードットコム・フィールド
アメリカ遠征の２戦目、森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日に、国際親善試合でアメリカ代表とロウアードットコム・フィールドで激突した。
３日前のメキシコ戦（０−０）から“スタメン総入れ替え”の森保ジャパンは、30分に失点。右サイドからクロスを入れられ、アレックス・センデハスにボレーシュートを叩き込まれた。
１点を追う後半、システムを３−４−２−１から４−２−３−１に変更。まずは同点に追いつきたかったが、64分にリードを広げられる。クリスチャン・プリシックのスルーパスからフォラリン・バロガンに決められた。
その後も懸命に反撃を試みたが、最後までゴールが遠く、０−２で敗れた日本。メキシコ戦に続き、またも白星を掴めず。今回のアメリカ遠征は１分け１敗の戦績で終わった。
▼日本代表のチーム採点「５」
スコアレスドローに終わったメキシコ戦から、先発11人を総入れ替え。注目された左CBには38歳の長友佑都を起用した。
試合の入りはそれほど悪くなかったものの、ビルドアップが機能せず、前半でのボールを収められずに徐々に押し込まれる展開となる。
守備でもボールを奪いきれず、ずるずると下がるばかりで後手に回り、30分の先制ゴールを奪われると完全に流れを引き渡した。
４バックにシフトした後半も悪い流れを変えられずに２点目を献上。その後もピンチの連続で、GK大迫敬介の好セーブがなければ、もっと大差がついていてもおかしくなかった。
最高点は、唯一の救いとなったその12番の6.5点。残りの先発10人は全員及第点（６点）未満の厳しい評価をつけざるを得ない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
※MAN OF THE MATCH＝取材記者が選定するこの試合の最優秀選手。
※採点は10点満点で「６」を及第点とし、「0.5」刻みで評価。
※出場時間が15分未満の選手は原則採点なし。
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点未満の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
アメリカ遠征の２戦目、森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日に、国際親善試合でアメリカ代表とロウアードットコム・フィールドで激突した。
３日前のメキシコ戦（０−０）から“スタメン総入れ替え”の森保ジャパンは、30分に失点。右サイドからクロスを入れられ、アレックス・センデハスにボレーシュートを叩き込まれた。
その後も懸命に反撃を試みたが、最後までゴールが遠く、０−２で敗れた日本。メキシコ戦に続き、またも白星を掴めず。今回のアメリカ遠征は１分け１敗の戦績で終わった。
▼日本代表のチーム採点「５」
スコアレスドローに終わったメキシコ戦から、先発11人を総入れ替え。注目された左CBには38歳の長友佑都を起用した。
試合の入りはそれほど悪くなかったものの、ビルドアップが機能せず、前半でのボールを収められずに徐々に押し込まれる展開となる。
守備でもボールを奪いきれず、ずるずると下がるばかりで後手に回り、30分の先制ゴールを奪われると完全に流れを引き渡した。
４バックにシフトした後半も悪い流れを変えられずに２点目を献上。その後もピンチの連続で、GK大迫敬介の好セーブがなければ、もっと大差がついていてもおかしくなかった。
最高点は、唯一の救いとなったその12番の6.5点。残りの先発10人は全員及第点（６点）未満の厳しい評価をつけざるを得ない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
※MAN OF THE MATCH＝取材記者が選定するこの試合の最優秀選手。
※採点は10点満点で「６」を及第点とし、「0.5」刻みで評価。
※出場時間が15分未満の選手は原則採点なし。
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点未満の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番