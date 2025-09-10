EXPASA浜名湖で、お濃茶専門店「さとり本店」人気商品の販売がスタート
静岡県熱海市のお濃茶専門店「さとり本店」は、厳選した静岡県産抹茶を使った「お濃茶ギフト」の販売を、EXPASA浜名湖で開始した。
お濃茶専門店「さとり本店」の人気商品がEXPASA浜名湖に登場
「お濃茶ギフト」は、創業110年以上の歴史を持つ老舗茶舗「丸七製茶」のオリジナルブランド抹茶「さとり」を使用したスイーツ。お濃茶とは、通常の薄茶の2倍の抹茶を贅沢に使ったもので、濃厚な旨味と深い香りが特徴とのこと。
ギフトには人気の3商品をラインナップする。抹茶をクッキーにもチョコレートにも贅沢に使用した「W抹茶」構造のラングドシャ「お濃茶ラングドシャ」(9枚入り1,180円／16枚入り1,940円／24枚入り2,840円)は、2年連続でモンドセレクション金賞を受賞した商品。
お抹茶の葉をイメージした、見た目もかわいいショコラタルト「お濃茶タルト」(4枚入り1,150円／8枚入り2,160円)、お濃茶をふんだんに練りこんだしっとり食感の「おこいちゃバーム」(1個1,620円)も用意する。
「お濃茶ラングドシャ」は、週末に店頭で試食販売も実施する。
