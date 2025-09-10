プラスゼロ、11-7月期(3Q累計)経常は78％増益で着地

ｐｌｕｓｚｅｒｏ <5132> [東証Ｇ] が9月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の経常利益(非連結)は前年同期比77.8％増の3.9億円に拡大したが、通期計画の5.5億円に対する進捗率は71.5％にとどまり、3年平均の82.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.2倍の1.5億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の経常利益は前年同期比28.8％増の1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の25.2％→28.1％に上昇した。



株探ニュース

