北海道上川町が、地域課題解決のためミズノと″未来共創パートナーシップ協定″締結
北海道上川町は9月8日、ミズノと「未来共創パートナーシップ協定」を締結した。
パートナーシップ協定調印式写真
同協定により、スポーツの力を活用し、子どもの健全育成や世代間交流、地域の魅力向上、持続可能なまちづくりといった地域課題の解決を目指す。上川町は「日本一オープンイノベーションな町」をビジョンに掲げており、スポーツ用品メーカーのリーディングカンパニーであるミズノとのパートナーシップは、上川町が目指す共創型まちづくりにおいて、極めて重要な一歩となるという。
今後は、ミズノと共同で野球型スポーツ「Baseball5」の大会を強化し、上川町を"Baseball5の聖地"として国内外に発信していく。また、協定での取り組みを通じて、スポーツを活用した地域課題解決の先進モデル地域となることも目指す。
子どもから高齢者まで、あらゆるライフステージの町民がスポーツに親しみ、活力ある生活を送れるよう、持続可能な支援体制も構築する。スポーツツーリズムを推進することで、地域経済への貢献も目指すという。
