Image: LISTYC

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

仕事終わりにジムへ直行したり、週末は思い立って小旅行に出かけたり…。アクティブな毎日を送るビジネスパーソンにとって、予定に合わせたバッグの使い分けって、ちょっと面倒だったりしますよね。

そんな悩みに応えるために生まれたのが多機能スリング「ATTIV」。これ1つあれば、ビジネスシーンからプライベートまで、シームレスに横断できるんです。14インチのPCから一泊一泊分の着替えまで、必要なモノをすべてスマートに持ち運ぶ。そんな身軽で効率的な毎日を始めてみませんか？

6層構造が叶える、インテリジェントな収納力

Image: LISTYC

「ATTIV」の核心部分は、緻密に計算された6層構造のコンパートメントにあります。最もこだわりが感じ取れる特長の1つが、14インチのノートPCを安全に保護するウレタンクッション内蔵の専用スペース（4層目）です。

ここには信頼性の高いYKK製止水ファスナーを採用し、大切なデバイスを急な雨から守るための設計が施されています。もちろん、A4サイズの書類もすっきりと収まるので、クライアント先での打ち合わせも安心です。

Image: LISTYC

そして、このバッグ最大のギミックが拡張スペース。側面のファスナーを開くと、スムーズにマチが広がり、一泊分の着替えやジム用のシューズが収まる空間が出現します。普段はスリムな佇まいを崩さずに、いざというときにはメインバッグとして活躍する大容量へ。

Image: LISTYC

メイン収納もなかなかの大容量。大きく開いて取り出しやすいのも特長です。

ほかにも、合計15個のポケットが、充電ケーブルやイヤホンといったガジェット類の整理を助け、「あれ、どこに入れたっけ？」という日常の小さなストレス軽減に役立ちそうです。

身体と一体化する、ストレスフリーな機動性

Image: LISTYC

スリングバッグの使いやすさの鍵は、身体へのフィット感とアクセス性ですよね。「ATTIV」は、ストラップを付け替えることで左右どちらの肩にも瞬時に対応できる設計。たとえば、満員電車の中では前抱えで取り出しやすい仕様に、移動中は利き手に合わせて…といった具合に常に快適なポジションをキープできます。

Image: LISTYC

さらに注目してほしいのが、実用性を突き詰めたマルチストラップです。普段はサイドのボトルホルダー脇に設置しておき、背面に回すことでキャリーケースのハンドルに固定するベルトとして機能します。暑いときには上着を引っかけておくのにも使えて、移動がこれまでになくスマートになりそう。

ほかにも幅広のショルダーストラップには厚いクッションを内蔵。PCや書類で重くなったときも、肩への負担を和らげてくれる頼もしい存在です。

タフな日常を支える、機能美と耐久性

Image: LISTYC

毎日使う相棒だからこそ、素材選びにも妥協はありません。「ATTIV」の本体には、撥水加工を施したナイロン素材を採用。上品で軽やかなシワ加工が施されており、一般的なナイロンバッグとは一線を画す上質な風合いを醸し出します。スーツやジャケットスタイルにも違和感なく溶け込む、洗練されたデザインも魅力です。

見た目や耐久性を犠牲にすることなく、総重量は約650gという軽さを実現。持ち運びの負担を感じさせないこの軽快さが、日々の行動をさりげなくサポートしてくれるはずです。品質と実用性の絶妙なバランス、これこそ長く使いたくなるバッグの共通点かもしれません。

「ATTIV」が目指したのは、「1つのバッグで、あらゆる日常をカバーする」という発想。通勤時にはPCとジムの着替えをスマートに収納、急な一泊出張が決まっても拡張して対応できるとなれば、もう慌てる必要はありません。

しかも、プロジェクト公開中は10％オフクーポンが使えるので、ちょっとお得に手に入るチャンス。試すなら今がベストタイミングです！ 詳細は以下ページから。

14インチPCも一泊荷物も！多機能スリング「ATTIV」は大容量なのにスリム設計 17,600円 超超早割 先着100名 20%OFF machi-yaで見る

>>14インチPCも一泊荷物も！多機能スリング「ATTIV」は大容量なのにスリム設計

Image: LISTYC

Source: machi-ya