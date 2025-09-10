片付けたい気持ちはあっても、なかなかものを手放せない…という方もいらっしゃるのでは？ かつては片付けが苦手で、ものの多い暮らしをしていた整理収納アドバイザーで、ESSEフレンズエディターのむらさきすいこさんは、1年かけて家じゅうの片付けに取り組んだそうです。今回は、その過程で多くのものを手放した中から、「捨ててもまったく困らなかった」アイテムを3つご紹介します。

1：寝具

以前は、夏用のひんやりパッドや冬用のモコモコシーツなど、家族全員ぶんの季節に応じた寝具をそろえていました。ですが、季節ごとの交換が面倒で…。あとまわしにしているうちに、気づいたら季節が終わってしまうなんてこともありました。

寝具は種類も量も多いので収納はいつもパンパンで、取り出しにくかったことも使用頻度を下げる原因になっていたのだと思います。

そこで、シーツはオールシーズン使える1種類に絞り、もつ枚数も最低限にしてみました。数を減らしたことで、寝具の管理や交換の手間が大幅に減って、とてもラクになりました。

また、長年もち続けていた来客用の寝具も思いきって手放したことで、収納スペースにゆとりが。当たり前にもち続けていたものがなくなったとき、寝具の管理や入れ替えに想像以上にストレスを感じていたことに気がつきました。

2：マット・ラグ

以前は、キッチン・玄関・トイレ・リビングと、家のなかにマットやラグを敷いていました。でも、「そろそろ洗おうかな」と思いながらもはっきりとしたタイミングが決められず、ついあと回しにしてしまうことも。とくに大きめのキッチンマットは洗濯がひと苦労でした。

さらにトイレマットは、ほかの洗濯ものと分けて洗うため、手間がかかって面倒に感じることが多かったのです。

そこで、試しにすべてのマットを撤去。劣化していたリビングのラグも、交換するタイミングで「ラグなし生活」を始めてみました。すると、掃除機をかけるたびにマットやラグをどけたり持ち上げたりする手間がなくなり、床ぶきもスムーズに。

今は、来客時に敷くトイレマットだけをもつようにしています。マットとラグをなくしてみたら、洗濯の手間が省けたうえに、掃除がしやすくなり、頻度も自然と増えました。

3：調理用具

なにかと増えてしまいがちなボウルや鍋などの調理用具。筆者も以前はたくさんもっていましたが、整理をしてみると、実際によく使っているのはいつも同じものだと気づき、本当によく使うものだけを残しました。

来客時にたくさんの料理をつくるときは、皿や丼をボウル代わりに使うことで、数を減らしても不便を感じません。

じつは最後まで迷ったのは圧力鍋。必需品というほどではないものの、本当に手放してもいいか判断できなかったため、すぐには捨てず「1年間保留」に。その結果、ほとんど出番がないことが明確になって、捨てる決心がつきました！

ボウルや鍋などの調理用具を減らしたことで、出し入れがしやすくなったことと、限られた調理用具で効率よく料理ができるようになりました。

ご紹介した「捨てて困らなかった」もの3選のうち、筆者はマット類と圧力鍋はすぐに捨てず、「ない生活」を試す期間を設けてみました。

「ある生活」と「ない生活」を比べてみて、自分がどちらに心地よさを感じるかを基準に慎重に判断したことで、捨ててから後悔や不便を感じていません。今回ご紹介した内容が、皆さまの暮らしの参考になればうれしいです。