テレビ朝日、『激レアさん』放送終了は「実績をもとに総合的な判断」 オードリー若林には感謝
テレビ朝日は10日、「2025年10月改編説明会」を開き、2016年10月から約9年にわたって放送されてきた『激レアさんを連れてきた。』レギュラー放送終了について「改編に関しては昨今の実績をもとに総合的な判断で実施している」と言及した。
【写真】6月開催の初イベントでは…加藤史帆＆ホラン千秋らと笑顔をみせた若林正恭
同番組は、研究員・若林正恭（オードリー）、研究助手を務める・弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）のふたりをメインに毎回、”激レアさん”たちの体験を徹底研究し、発表していく人気バラエティー。
若林が2016年からMCとして出演してきたことについては「8年以上にわたって番組を盛り上げていただき、大変感謝しています」とコメント。今後の特番の可能性について問われると「状況によって可能性はありますが、番組スタッフと相談して進めていきたい」と話した。
