元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（46）が9日深夜放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜0・01）に出演。夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹（57）のイラっとする発言を明かした。

この日はキンタロー。や原幹恵、タレントの村上佳菜子とともに、「実際に言われてイラッとした夫の禁断の一言」をテーマにトーク。13歳の長男、10歳の次男、6歳の三男の母でもある中村は、禁断の一言に「何時に出ればいいの？」を挙げた。

この一言は、子供たちの習い事の際に飛び出すという。「夫がいる時は夫に（子供を）送ってもらうんだけど、習い事って時間同じでしょう？なのに、そのたびに“何時に出ればいいの？何持って行けばいいの？何着せていけばいいの？”って毎回聞かれる」と不満を明かした。

さらに、時間や持ち物について「何回も聞かれるから、スケジュール共有アプリに入れてるんだけど、それも見ずに聞くの」と大竹の一面を暴露。子供の習い事だけではなく「今日何月何日？」と初歩的なことも聞かれるといい、原からは「ええー！？そこですか！？」という声が上がった。

また、自分で調べてほしいと伝えたが「夫にしてみたら、“いや、夫婦の会話でしょ？”って言うわけ」とポツリ。「そんなことも聞いちゃダメなの？って言われるんだけど、日々のいろんなことを子供たちに説明して、スケジューリングしてる中で、自分で調べられることは自分で調べて！って凄い思っちゃう」とぶっちゃけ、VTRを目にしたスタジオのお笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏は「爆発してるじゃないすか」とつぶやいていた。