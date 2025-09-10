佐賀県鹿島市に、レスキューホテルとしての機能も持つコンテナホテルが開業
デベロップは10月7日、佐賀県鹿島市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島」を開業する。
HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島 外観
県内では4店舗目の展開となる同施設は、観光やビジネス利用に加え、災害時には避難所になる「レスキューホテル」としての役割も持つ。鹿島市と災害協定を締結しており、非常時には客室を提供する体制が整っている。
客室は、遮音性やプライバシーに配慮したは独立型の40室(ダブルルーム35室、ツインルーム5室)。敷地内には駐車場も完備し、車でのアクセスにも対応する。周辺には飲食店やスーパーが点在し、長期滞在にも適した環境が整っている。
客室(ダブルルーム)
客室(ユニットバス)
宿泊料金は、ダブルルームが1泊1名6,200円〜 2名8,700円〜。ツインルームが1泊1名6,200円、2名9,700円〜。予約は9月30日の15時から受け付ける。
HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島 外観
県内では4店舗目の展開となる同施設は、観光やビジネス利用に加え、災害時には避難所になる「レスキューホテル」としての役割も持つ。鹿島市と災害協定を締結しており、非常時には客室を提供する体制が整っている。
客室は、遮音性やプライバシーに配慮したは独立型の40室(ダブルルーム35室、ツインルーム5室)。敷地内には駐車場も完備し、車でのアクセスにも対応する。周辺には飲食店やスーパーが点在し、長期滞在にも適した環境が整っている。
客室(ダブルルーム)
客室(ユニットバス)
宿泊料金は、ダブルルームが1泊1名6,200円〜 2名8,700円〜。ツインルームが1泊1名6,200円、2名9,700円〜。予約は9月30日の15時から受け付ける。