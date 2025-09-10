8月度の「大樹生命月間MVP賞」が10日に日本野球機構（NPB）から発表され、セ・リーグの投手部門で阪神・才木浩人投手がプロ9年目で初受賞した。投手部門での阪神の受賞は今年6月度のデュプランティエ投手以来。

「初めてなので、選んでいただいて凄くありがたいです。成績だけ見たら、何か圧倒してるわけじゃないですけど、勝ちも重ねられて、なんとかチームに貢献できているので良かった」

8月は5試合に先発し、負けなしでリーグトップの4勝をマーク。10日のヤクルト戦では、9回126球の熱投で今季3度目となる完投勝利を挙げた。「前半と比べると、凄く内容的にも良くなったかなと思う試合が多かった。暑い時期に負けなしでやれたというのは大きい」とうなずいた。

夏バテ対策もバッチリだった。「トレーニングもそうですけど、特に睡眠や食事をもう1度見直して、いいコンディションを保てるように、特にこの夏場はやりました。バランス良く、糖質もたくさん摂って、フルーツとかも摂った」と明かした。

今季はここまで22試合に先発し、リーグ最多タイの12勝を挙げている。防御率は1・62とトップを走り、タイトル獲得を射程圏内に捉えている。「獲れるやつは獲りたいですけど、やっぱり防御率は自分の実力が反映されると思うので獲りたい」と言葉に力を込めた。