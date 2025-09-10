岸から沖に向かう強い流れ「離岸流」について、国立沖縄工業高等専門学校（沖縄県名護市）の学生グループが、カメラで検知して警告するシステムの開発に取り組んでいる。

沖縄では離岸流による事故が多発する一方、事故防止に当たるライフセーバーは不足している。来夏の実用化を目指し、海岸での実験を重ねている。（池田寛樹）

「五輪選手でも逆らうのは難しい」

「五輪の競泳選手でも逆らうのは難しい。まずその恐ろしさを理解してほしい」

沖縄県内の海岸を回って遊泳者に注意を呼びかけているライフガード兵後有亮（ひょうごゆうすけ）さん（３８）は、離岸流の危険をこう表現する。

海上保安庁によると、離岸流は流速が毎秒２メートルに達するケースがあり、１分足らずで１００メートル以上流されてしまう恐れがある。２０２４年までの５年間に起きたマリンレジャーでの海難事故のうち、離岸流で流された人は判明しているだけでも３６３人（死者・行方不明者４１人）に上る。沖縄県では５２人（同５人）が離岸流に遭遇した。

第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、県内ではサンゴ礁にせき止められた海水が引き潮に合わせ、サンゴ礁の切れ目から強い勢いで沖に流れ出す離岸流の一種「リーフカレント」が多く発生している。２３年には、男子高校生が名護市の海岸で離岸流で流されて亡くなった。

沖縄高専５年の吉井慈恩（じおん）さん（２０）らのグループは亡くなった高校生と同学年で、中学時代に一緒に過ごしたメンバーもいる。２３年夏、「離岸流を逃さずに検知し、犠牲者をなくしたい」とシステムの研究を始めた。

海面の光をＡＩ分析し「見える化」

課外活動の一環で学生４人で開発を進めているシステムは、カメラで撮影した動画から、海面で日光が反射する様子を捉え、ＡＩ（人工知能）で分析。光の移動方向や速度を「見える化」して、離岸流が発生する警戒度を「安全」、「発生注意」、「発生中」など５段階に分けて、専用機器のディスプレーに表示したり、スマホに通知したりする仕組みだ。今年５月には、政府の有識者会議「ＡＩ戦略会議」の座長・松尾豊東大教授が実行委員長を務める「第６回全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト」（９５チーム参加）の本選で、技術的に最も優れているとして文部科学大臣賞に選ばれた。

費用は３０万円程度…従来は数千万円

ＡＩを活用して離岸流を検知するシステムは実用化されているものもあるが、沖縄県ライフセービング協会によると、国内のビーチなどで設置が広がる機器は、費用が数千万円かかるものもあるという。一方で、沖縄高専が開発しているシステムは、太陽光の充電機能を付けても約３０万円と大きく費用を抑えられるという。

沖縄県内では自然海岸でシュノーケリングやダイビングを楽しむ人が多いが、離岸流の事故が多発しているため、遊泳を控えるよう呼びかける看板が立つ海岸もある。同協会の音野太志代表理事は、「夏のシーズン中はアルバイトの協力も得て自然海岸を巡回しているが人手が足りないので、ＡＩカメラのシステム設置が広がれば悲惨な事故を減らせる」と期待を寄せる。

来年夏の実用化を目指し、吉井さんは専攻科に進学してシステムの社会実装に取り組むという。防水・防じん機能の強化と、持ち運びのしやすさなどの改善が課題といい、「全国各地で設置が進むよう改良を進めていきたい」としている。

記者も体験

離岸流の危険性を体感しようと、第１１管区海上保安本部が８月下旬に沖縄県糸満市の海岸で企画した報道向けの体験会に参加した。

救命胴衣を装着し、サンゴ礁の切れ目の海面にあおむけで身をゆだねると、沖に向かって簡単に体を持っていかれた。あっという間に１０メートル、２０メートルと運ばれていく。子どもの頃に遊んだ「流れるプール」のようだ。

クロールで流れにあらがってみたが、その場にとどまるのが精いっぱい。結局１分もたたないうちに力尽き、何度も海水を飲んだ。

体力を奪われ、ロープにつかまり陸地に上がった後も、１０分ほど呼吸が整わなかった。「救命胴衣を着ていなかったらおぼれたかもしれない」――。恐怖を実感した。

１１管からは、「陸と平行に泳いで離岸流から抜け出す」「あらがわずに浮いて助けを待つ」といった対策を教わった。危険な箇所に近づかないのはもちろんだが、遭遇してしまった場合にパニックにならないよう、家族や友人らに、救命胴衣を着用する重要性のほか、危険性や対策を事前に伝えておくことが大事だと強く思った。（桜木剛志）