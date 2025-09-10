リッチなテクスチャーで多目的に使えるボディ&バスオイルが復刻販売
ボーテデュサエは9月8日、「ナチュラル パフュームド ボディバスオイル(ローズブーケ)」(5,500円)を、公式オンラインストアや直営店などで数量限定にて発売した。
ナチュラル パフュームド ボディバスオイル(ローズブーケ)
同製品は、ボディマッサージ、頭皮クレンジング、入浴料として多目的に使用できるボディ&バスオイル。累計1万個販売した人気商品で、「また使いたい」の声を受けて復刻販売することとなった。
ホホバオイルやオリーブオイル、アーモンドオイル、スクワランなどのオイルや天然精油を使用しており、リッチなテクスチャーとなっている。スズランやフリージアにシダーウッドやマンダリンをブレンドした優雅なフローラル系の香りも特徴。
お湯と混ざる事で乳化するボディバスオイルなので、マッサージ後にそのままお湯に浸かると、白濁したミルキーなお湯に変化し、優雅なバスタイムを楽しめる。
