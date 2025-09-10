布団に入った飼い主さんに乗り上げた猫さんが、甘えた声で鳴き始めて…？反則級に可愛い猫さんの姿に、悶絶する視聴者さんが続出しています。

就寝前の幸せあふれるひとときを収めた投稿は記事執筆時点で25万回再生を突破し、「開幕0.5秒で癒された」「愛らしすぎて鼻血でそう」「終始ニヤニヤしてしまう」といったコメントが寄せられました。

【動画：寝ようとしたら、ネコが体に登ってきて…とんでもなく尊い『まさかのアピール』】

寝ようとしたら…

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、相思相愛な飼い主さんと猫さんの羨ましすぎる就寝前の様子。「うにゃー」という可愛い鳴き声を上げて登場したのは、三毛猫の女の子「ミケ」ちゃんです。

とても人懐っこく、飼い主さんのことが大好きな甘えん坊でもあるというミケちゃん。この日は、寝る時間になった飼い主さんが布団に入ったところ、ミケちゃんが体の上に乗ってきたのだといいます。

甘える理由

ふにゃふにゃと甘えた声を上げていたというミケちゃんは、飼い主さんに何かを訴えているよう。左脇に移動して撫でてもらうと再び体の上へ…と、ミケちゃんが移動する度に画面いっぱいに広がるモフモフボディが、なんともたまりません。

右脇に移動してもミケちゃんの甘えた声は止まらず、喉まで鳴らして大きなゴロゴロ音も響かせていたそう。こんなにも甘えん坊モード全開のミケちゃんが訴えていたのは、飼い主さんと一緒に寝たいという可愛らしすぎる要求だったといいます。

同じ望み

どうやら寝るポジションを決めかねていた様子のミケちゃんでしたが、最終的に右脇に体を収めて落ち着いたのだとか。さらに、ミケちゃんは飼い主さんの腕にそっと顔を乗せて、腕枕に…！あまりの愛らしさに、思わずキュンとしてしまいます。

ゴロゴロ喉を鳴らしながら飼い主さんに身をゆだねるミケちゃんと、優しく腕枕をする飼い主さん。一緒に寝たいというのはミケちゃんだけではなく、飼い主さんの望みでもあったそうで、互いの望みを叶えることができたふたりなのでした。

投稿には「ずっとうにゅうにゅ言っててあまりにも天使」「めっっっちゃ甘えててかわいすぎる」「この子、天性の人たらしやで…！」「最後にスッと腕枕に落ち着くのがなんとも言えん♡」「いいなぁ…5分でいいから代わって欲しい」「頭を完全に預けられた時の重みって本当に幸せなんだよな」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんと飼い主さんご家族の日常の様子が投稿されています。ミケちゃんの可愛さがぎゅぎゅっと詰まった投稿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。