3種のコラボビールも！さいたまスーパーアリーナで「けやきひろば秋のビール祭り」
さいたまスーパーアリーナは9月19日〜23日、「2025けやきひろば秋のビール祭り」を開催する。入場は無料。
2025けやきひろば秋のビール祭り
30回目を迎える同イベントは、全国64社から400種類以上のクラフトビールが集結する。
30回記念として、3種類のオリジナルコラボレーションビール「KEYAKI」「欅ノミツコ」「BEER ALL RIGHT」を販売する。これらは会場内での提供に加え、持ち帰り用としても購入もできる。
オリジナルコラボレーションビール「KEYAKI」
オリジナルコラボレーションビール「欅ノミツコ」
北は北海道から南は沖縄まで、日本各地の多彩なクラフトビールが楽しめるほか、仙台牛タン焼きや近江牛100%ハンバーガー、バターチキンカレーなど、ビールと相性の良いご当地グルメも多数用意する。
ビールによく合う全国各地の味自慢グルメも集合
2025けやきひろば秋のビール祭り
30回目を迎える同イベントは、全国64社から400種類以上のクラフトビールが集結する。
30回記念として、3種類のオリジナルコラボレーションビール「KEYAKI」「欅ノミツコ」「BEER ALL RIGHT」を販売する。これらは会場内での提供に加え、持ち帰り用としても購入もできる。
オリジナルコラボレーションビール「KEYAKI」
オリジナルコラボレーションビール「欅ノミツコ」
北は北海道から南は沖縄まで、日本各地の多彩なクラフトビールが楽しめるほか、仙台牛タン焼きや近江牛100%ハンバーガー、バターチキンカレーなど、ビールと相性の良いご当地グルメも多数用意する。
ビールによく合う全国各地の味自慢グルメも集合