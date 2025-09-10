テレ朝「激レアさん」レギュラー放送終了は「実績を元に総合的な判断で決定」改編後は堂本光一＆加藤シゲアキMC番組
【モデルプレス＝2025/09/10】テレビ朝日が9月10日、同局にて「2025年10月改編」説明会を実施。バラエティ番組「激レアさんを連れてきた。」（毎週月曜よる11時15分〜11時45分）が、10月をもってレギュラー放送終了となることについて言及した。
【写真】テレ朝入社式にサプライズ登場した人気女優
バラエティ番組「激レアさんを連れてきた。」は、今回の改編をもってレギュラー放送を終了。同枠では、10月6日よりDOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキが出演する「光一＆シゲのSHOWマン！！」がスタートする。
同番組のレギュラー放送終了理由について問われると、ビジネスソリューション本部・コンテンツ編成局長の寺田伸也氏は「改編に関しましては、昨今の実績などを元に総合的な判断で決定しております」と回答。特番として復帰する可能性はあるかと聞かれると「ありうるとは思いますが、相談しながら進めていきたい」と説明した。
同局10月の改編率は、全日：7.5% 、ゴールデン：22.5%、プライム：19.6%。オールターゲット戦略でファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求し、平日ゴールデンにバラエティ新番組を投入。火曜20時に「日本探究アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎」、木曜19時に「相葉ヒロミのお困りですカー？」が新たにスタートし、好評の2番組が特番からゴールデン進出を果たす。
火曜・水曜・木曜よる9時ドラマゾーンは、大泉洋主演の新作ドラマ「ちょっとだけエスパー」に加えて、水谷豊主演「相棒 season24」、天海祐希主演「緊急取調室」の人気作品をラインナップ。アニメでは、深夜の3つのアニメ枠に話題の新作を編成。深夜バラエティには「光一＆シゲのSHOWマン！！」、LDHグループを迎えた「ファンタスティック PARK」、さらに「バラバラ大作戦」には見逃し配信、リアルイベントで好評の「ニカゲーム」が新たに編成された。
なお、司会は同局アナウンサーの吉野真治が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】テレ朝入社式にサプライズ登場した人気女優
◆「光一＆シゲのSHOWマン！！」スタート「激レアさん」はレギュラー放送終了へ
バラエティ番組「激レアさんを連れてきた。」は、今回の改編をもってレギュラー放送を終了。同枠では、10月6日よりDOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキが出演する「光一＆シゲのSHOWマン！！」がスタートする。
◆テレ朝10月改編、バラエティ新番組を投入
同局10月の改編率は、全日：7.5% 、ゴールデン：22.5%、プライム：19.6%。オールターゲット戦略でファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求し、平日ゴールデンにバラエティ新番組を投入。火曜20時に「日本探究アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎」、木曜19時に「相葉ヒロミのお困りですカー？」が新たにスタートし、好評の2番組が特番からゴールデン進出を果たす。
火曜・水曜・木曜よる9時ドラマゾーンは、大泉洋主演の新作ドラマ「ちょっとだけエスパー」に加えて、水谷豊主演「相棒 season24」、天海祐希主演「緊急取調室」の人気作品をラインナップ。アニメでは、深夜の3つのアニメ枠に話題の新作を編成。深夜バラエティには「光一＆シゲのSHOWマン！！」、LDHグループを迎えた「ファンタスティック PARK」、さらに「バラバラ大作戦」には見逃し配信、リアルイベントで好評の「ニカゲーム」が新たに編成された。
なお、司会は同局アナウンサーの吉野真治が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】