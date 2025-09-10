宮崎麗果、すっぴん水着姿披露「スタイル抜群」「美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/10】実業家の宮崎麗果が9日、自身のInstagramを更新。リゾート地での朝の海散歩の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】宮崎麗果、すっぴん水着姿が衝撃の美しさ
宮崎は「髪切ってから今までよりもすごく自分らしくいれる」とヘアカットによる心境の変化を報告。「毎朝5時に起きて日の出を見てすっぴんでそのまま歩いて海へお散歩にいける幸せ」「朝7時のビーチは人が少なくて最高です」と水着の上に白いシャツを羽織り、海まで散歩している動画を投稿した。
この投稿に、ファンからは「癒される」「自然体が素敵」「すっぴんも美しい」「リゾート似合う」「朝散歩いいな」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆宮崎麗果、朝の海散歩で自然体な魅力を披露
