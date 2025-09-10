Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）に関する狆弖發亮座屮如璽伸瓩明らかになり、物議を醸している。

角田は去就問題が過熱する中で迎えた７日のイタリア・グランプリ（ＧＰ）決勝で、姉妹チーム・レーシングブルズのリアム・ローソンとの狷瓜瞭い銑瓩留洞舛發△辰藤隠外未膨世鵑澄

一方で、衝突とは関係なくレースペースが全く上がらなかったとの指摘も出ており、それを裏付ける衝撃のデータが公開された。

モータースポーツに関する国際的なデータ分析サイト「デルタデータ」は、イタリアＧＰにおける「クリアエアー（前方に空気の流れを乱すマシンが走っていない状態）におけるペース」の各チームのドライバー間の差を示したデータを発表。激しいタイトル争いを行っているマクラーレンではランド・ノリスがオスカー・ピアストリを上回ったがその差はわずか０・０３７秒で実力が拮抗していることが改めて浮き彫りになった。

一方で、ダントツの差が出てしまったのがレッドブル。角田はマックス・フェルスタッペンに１・３９５秒という大差がついてしまった。これは、次に差が大きかったハースのオリバー・ベアマンとエステバン・オコンの差が０・３３４秒だっただけに、Ｆ１の舞台では通常ありえない絶望的な差だったことがうかがえる。

このデータの発表に対してファンからＸ上で多くの意見が寄せられており議論が沸騰。「ユウキはマックスと並んで完全に汚名を着せられた。マックスと比べて彼ほどひどいドライバーはいない」「マックスとユウキの間のギャップは本当にばかげている」といくらフェルスタッペンが超一流とはいえ、角田の遅さに批判が出ている。

また低迷が続いている背景もあり「このようなデータではユウキは職を失うことになるだろう」と更迭論が加速している。

去就問題が大詰めを迎える中で、次戦アゼルバイジャンＧＰ（決勝２１日）で角田は逆襲できるのだろうか。