新婚の元AKB48加藤玲奈、手料理3品披露「家庭的で素敵」「具だくさん」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】元AKB48の加藤玲奈が9月9日、自身のInstagramストリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の元AKB48加藤玲奈、秋の食材使った食卓披露
加藤は食卓の様子を公開し、「鮭のホイル焼きと豚汁作りました」とメニューを紹介。盛り付けられたホイル焼き、豚汁のほか、海老とブロッコリーのサラダが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「家庭的で素敵」「れなっちの手料理食べたい」「健康的」「秋らしい」といった声が上がっている。
加藤は、8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の元AKB48加藤玲奈、秋の食材使った食卓披露
◆加藤玲奈、手料理3品披露
加藤は食卓の様子を公開し、「鮭のホイル焼きと豚汁作りました」とメニューを紹介。盛り付けられたホイル焼き、豚汁のほか、海老とブロッコリーのサラダが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「家庭的で素敵」「れなっちの手料理食べたい」「健康的」「秋らしい」といった声が上がっている。
加藤は、8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】