ドジャースは９日（日本時間１０日）、本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に７―２で快勝。同地区の２位・パドレスが敗れたため、２ゲーム差に広げた。

先発したシーハンが５回までパーフェクト投球で試合の流れをつくり、７回３安打１失点。打線も２回に相手のバッテリーミスで１点を先制すると、５回までベッツの２ラン、Ｔ・ヘルナンデスのソロ、大谷翔平投手（３１）の適時打で４イニング連続の得点を挙げて突き放した。

これで３連勝となったが、リリーフ陣の不安は消えないままだ。守護神として期待されたタナー・スコット投手（３１）はセーブ機会ですでに９度失敗。この日は６点リードの９回に登板したイェーツも一発を含む２安打を浴びて１点を失った。ポストシーズン（ＰＳ）に進めば短期決戦となり、勝てる試合をいかに勝ち切れるかがより重要になってくる。

ツインズなどで活躍したトレバー・プルーフ氏（３９）は、この日配信されたユーチューブチャンネル「ＪＭ Ｂａｓｅｂａｌｌ」でＰＳの先発ローテを「山本、スネル、グラスノーになると思う」と占った上で「今の彼らに試合を締めくくることはできない。それをできるのは翔平だ」と断言した。

その一方でロバーツ監督が５３試合に登板させ、防御率４・４７のスコットについては「タナー・スコットを登板させるわけにはいかない。絶対に無理だ。これは彼個人の問題ではなくチーム全体の問題だ。現時点で勝利の可能性を最大化させるには、彼を試合終盤に起用しないことが最善策だ」と言い切った。

ロバーツ監督はＰＳで大谷をクローザーとして起用する可能性に含みを持たせながらも明言はしていない。救援後に降板した場合、指名打者（ＤＨ）として出場できなくなるため、慎重に検討していく構えを見せている。