INI佐野雄大、悩みを吐露「地球が滅ぶことを考えると」
【モデルプレス＝2025/09/10】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が9日、フジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜）に出演。佐野が「貯金ができない」という悩みを明かした。
【写真】INI佐野雄大の私服がおしゃれすぎ
この日「地球が滅ぶことを考えると、貯金がなかなかできません」という悩みを紹介した佐野。地球が終わる前提で考えている佐野は一定額の貯金があったとしても使い切れないと力説し、MCのEXITを驚かせた。「だとしたら、ちゃんと計画的に『終わる』って思いながら、計画的に使っていた方が人生が結果的に裕福」「今この瞬間に投資した方が後悔ない」という結論に至り、それゆえ「貯金ができなくなります」と説明した。
その結果、したいことや欲しいもののためにどんどんお金を使うようになってしまったという佐野。とりわけ洋服やアクセサリーなどのファッションが好きで「結構買っちゃったりとか」と話し、メンバーからも「『同じ服見たこと無い』って言われてる」と告白。ともに出演していた後藤からも「『今日もそれ、新しいね』っていうくらいみんなが気がつく」と答えた。
最終的に、佐野は「したいこととか夢とかあるじゃないですか。これをお金貯まったしたいなとか。それとかがちょっとずつ叶えてこられてる」「人生の自分の中のレベルが少しずつ（上がってる）」と、現在の状況に満足していると熱弁。貯金できないことが悩みではあるものの「財産にもなっている状態でも楽しめてもいるんで、だから、もうウィンウィン」と明かした。
一方、後藤は貯金を「ある程度はですね、自分に負担が無いくらい」はしているそうで、さらに「夜飲みに行くとかもないし、そしたら自然に」とお金が貯まりつつあると告白。佐野から「メンバーの中でもけっこう貯金してそうな…」とイメージも語られていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆INI佐野雄大、悩み告白
◆INI後藤威尊、佐野雄大は「同じ服見たこと無い」
