息子さんのことが大好きだという子猫たち。息子さんの肩やお腹に乗ってくつろぐ可愛らしい光景とは...？

話題となっている投稿は記事執筆時点で308万回再生を突破し、「仔猫と子供さん、可愛いが相乗効果を発揮してますね」「たまらなく可愛くて胸熱！」「天然の襟巻き。暖かそう」「息子さんの触り方から優しさが伝わってくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『息子のことが大好きな子猫たち』の行動を見ると…】

オイロくんの特等席

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、息子さんのことが大好きな子猫の姿。今回登場したのは、トラ模様が可愛い「オイロ」くんと落ち武者模様が素敵な「豆大福」くんです。

ある日、息子さんが机に向かって絵を描いていると、オイロくんが息子さんの右肩に乗ってきたといいます。上手くバランスをとりながら、息子さんの肩の上であくびをしたり毛繕いをしたりしてくつろいでいたというオイロくん。

「ここが好きにゃの」と聞こえてきそうなくつろぎっぷり。息子さんの肩は、オイロくんの「特等席」なのでしょう。

息子さんのそばで寝たい豆大福くん

息子さんへの愛は、豆大福くんも負けていません。息子さんのそばでゆったりするのが好きだという豆大福くん。この日も、息子さんの足の間でウトウトしたり、お腹の上で眠ったりしていたのだとか。

しかしバランスが悪かったのか、豆大福くんは突然ピョンと跳び降りたそう。そのままどこかに行ってしまうのかと思いきや、息子さんのすぐ隣でふたたび眠り始めたのだとか。

豆大福くんは、どうしても息子さんのそばが良いようです。

赤ちゃん猫の頃から結ばれた絆

息子さんの隣で眠っている豆大福くんの顔を覗いてみると、安心しきった表情をしていたといいます。豆大福くんの表情を見たママさんは、思わず「可愛い」とつぶやいてしまったのだとか。ママさんは、息子さんと子猫たちの触れ合いを見ているだけで癒やされるそうです。

息子さんは、子猫たちが生まれたときからそばにいてお世話していたのだそう。触り方や声の掛け方など、子猫に愛情深く接してきたことが伝わっているからこそ、今の絆があるのでしょうね。

息子さんと子猫が一緒に過ごす姿は、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けたのでした。

この投稿には、「安心しきった表情が可愛い」「こんな家族に憧れる」「ずーっとこの素敵な関係が続きますように。尊い。」「最高に可愛い」「両方とも可愛いw」といったコメントが国内外から寄せられています。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』には、先住猫のひのきちゃんをはじめ5匹の猫さんたちの成長記録が投稿されています。大きく成長した豆大福くんの姿も見られますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『ひのき猫』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。