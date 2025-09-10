『新作』待ってたーーッ！【UNIQLO：C】大人の洗練見え♡「ネイビーアイテム」

きちんと感は備えつつも地味すぎず、知的な印象をまとえるネイビー。今回は大人コーデに取り入れやすく、上品な雰囲気を醸し出せそうな新作アイテムを【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】からご紹介します。秋コーデの1軍として活躍してくれそうなので、ぜひチェックして。

シャツ × ジャケットのいいとこ取り

【ユニクロ】「コットンスタンドカラーシャツジャケット」\3,990（税込）

羽織るだけで洗練された印象を演出できそうなシャツジャケット。スタンドカラーとフロントのビッグポケット、程よくリラクシーなショート丈が特徴です。袖と前立ての裏地のバーガンディカラーが、さりげないアクセントになってくれます。コットン100%のナチュラルな素材感で、カジュアルにもきれいめにもマッチしてくれそう。デイリーや通勤などさまざまなシーンでの活躍が期待できます。

フレアシルエットで魅せる大人の美脚

【ユニクロ】「フレアパンツ」\5,990（税込）

すらりとした上品な印象のパンツ。膝から裾にかけて広がるシルエットが、脚のラインを美しく見せてくれそうです。センタープレス入りで縦ラインが強調され、さらにスッキリ感アップ。穿くだけでスタイルアップ効果を期待できるかも。オフィスコーデにもなじむきちんと感を備え、シンプルなシャツにもカジュアルなニットにも合わせやすい。

1枚でもレイヤードでも映えるスリーブレスワンピ

【ユニクロ】「ハーフジップワンピースノースリーブ」\5,990（税込）

コンパクトなノースリーブの上半身部分と、ドレープ感のあるスカート部分の異素材コンビネーションが光るワンピース。胸元のハーフジップがアクセントになり、シンプルながらもこなれ感のある印象に。公式サイトでは「レイヤリングにぴったりなスリーブレスドレス」と紹介されており、暑い日に1枚でシンプルに着るほか、インナーをレイヤードすればロングシーズン重宝しそうです。

ONもOFFも活躍する2WAYバッグ

【ユニクロ】「2WAYユーティリティバッグ」\3,990（税込）

シンプルな見た目ながら収納力と機能性を兼ね備えた優秀バッグ。トートバッグとしてもショルダーバッグとしても使える2WAY仕様です。ネイビーの落ち着いたカラーでデイリーからオフィスまで使いやすく、内外に合わせて5つのポケット付き & 背面にスーツケースベルト付きで、旅行や出張でも活躍しそう。撥水加工が施されているのも高ポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ