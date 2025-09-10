【YouTubeチャート】Snow Man「カリスマックス」2週連続1位、『国宝』主題歌スペシャルMVが急上昇
今週（2025/8/29〜9/4）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.0％減、TOP100の初登場作は14作（前週11作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
Snow Man「カリスマックス」（729.7万回）が2週連続1位となった。同曲は、1990年代〜2000年代に一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを取り入れ、Snow Man流にアップデート。たたみかけるようなラップやキャッチーで中毒性のあるメロディ、エネルギッシュなダンスブレイクなど、さまざまな要素が凝縮された、遊び心満載の1曲となっている。ミュージックッビデオ（MV）では、9人が黒スーツにサングラスをつけて登場。怠惰な学生が勉強熱心になったり、お客の少ない中華料理店が繁盛するなど、Snow Manが人々を「カリスマ」へと導く様子が描かれている。
オフィシャルSNSでは、#カリスマックスプロジェクト として題して「みんなを”カリスマ”」にするためのさまざまなコンテンツが投稿されているほか、1日にはメンバーが消防士や平成のギャル男、野球部員、警察官などに扮して登場するDance Practice映像も公開。また、8月28日には韓国の音楽番組、Mnet『M COUNTDOWN』（通称Mカ／エムカ）に出演し、同曲の英語バージョンを披露し、同番組の公式SNSで集合ショットも公開されている。
2位（前週2位）はMrs. GREEN APPLE「ライラック」（392.4万回）。ミセスの作品は10位（前週7位）に「夏の影」（191.6万回）、14位（前週14位）に「クスシキ」（168.7万回）、20位（前週24位）に「ダーリン」（130.2万回）、25位（前週25位）に「breakfast」（122.4万回）など、TOP100内に7作（前週7作）がランクイン。再生回数は落ち着きつつあるが、相変わらず安定した人気ぶりを示している。
3位（前週4位）はBE:FIRST「Secret Garden」（383.3万回）。音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げたR&Bチューンで、MVは、「BE:FIRSTの創り出す音楽によって、現実から人々が“Secret Garden”へ誘われていく」というコンセプトで制作。リアルとファンタジーを行き来するような映像展開が見どころだ。
4位（前週3位）はHANA「Blue Jeans」（368.6万回）。HANAの作品は、8月20日に横浜・ぴあアリーナMMで開催された1st FANMEETING『HANA with HONEYs』のライブ映像が公開されたこともあり前週19位から7位にジャンプアップした「Tiger（Live）」（234.6万回）をはじめ、8位（前週8位）にデビュー曲「ROSE」（233.2万回）など、TOP100内に5作（前週5作）がランクインしており、ミセスとともに好調に推移している。
17位は、現在公開中の映画『国宝』（6月6日公開）の主題歌、原摩利「Luminance（feat. 井口理）」（144.7万回）。興行収入100億円を突破し歴史的大ヒットを記念して、井口理（King Gnu）が歌唱する同曲と劇中の映像が融合したスペシャルMVが8月30日に公開されたこともあり、ランク外から急上昇した。
※カッコ内は視聴回数
