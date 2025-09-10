テレビ朝日、『家事ヤロウ!!!』番組終了に言及 中丸雄一をめぐる件は「関係ありません」
テレビ朝日が10日、「2025年10月改編説明会」を開き、7年半にわたり放送し、先日最終回を迎えたバラエティー番組『家事ヤロウ!!!』の番組終了について言及した。
【写真】『家事ヤロウ!!!』最終回SPで花束をもらったバカリズムら出演者たち
2018年4月、深夜2時台に誕生して以来、7年半にわたってさまざまな家事テクや絶品レシピを紹介してきた同番組。バカリズム、カズレーザー（メイプル超合金）に加え、昨年8月までは中丸雄一がMCを務めていた。中丸が一部週刊誌の“密会報道”を受け謹慎後、活動復帰後も最終回まで中丸の出演はなかった。
番組終了についてテレビ朝日は「改編に関ししては実績を見て総合的に判断している」といい、「中丸さんの件は基本的には関係ありません。あくまで総合的に判断のうえ」とコメントした。
