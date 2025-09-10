テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局で10月期の改編説明会を開き、今回の改編で9年間の歴史に幕を閉じたバラエティー番組「激レアさんを連れてきた。」（月曜後11・15）について感謝の思いを述べた。

同番組は2016年10月「アップデート大学」のタイトルでスタート。その後17年10月からは「激レアさんを連れてきた。」に名を変え放送。“激レア”な体験をした人＝激レアさんにマンガのような実話・実体験話を聞くバラエティーで「オードリー」若林正恭と同局・弘中綾香アナウンサーがMCを務めた。

ビジネスソリューション本部コンテンツ編成局長の寺田伸也氏は「改編に関しましては、昨今の実績などを元に総合的な判断で決定しております」と説明。「MCの若林さんは8年以上番組を盛り上げてくださった。大変感謝しております」と感謝を述べた。

今後の特番放送について、「状況によってはあり得るかと思いますが、番組スタッフと相談しながら進めていきたい」と話した。

10月6日からは「DOMOTO」の堂本光一と「NEWS」の加藤シゲアキがMCを務めるバラエティー番組「光一&シゲのSHOWマン！！」がスタート。多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、ゲストとともに舞台エンタメSHOWの魅力を世に広く伝えていく内容となっている。