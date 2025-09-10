テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局で10月期の改編説明会を行った。タレントのヒロミ（60）と嵐の相葉雅紀（42）が出演するバラエティー「相葉ヒロミのお困りですカー？」を10月から木曜午後7時枠でレギュラー放送することに言及した。

同番組はヒロミ＆相葉が、全国の人々の“お困りごと”を解決するべく大奮闘する“体当たり人助けバラエティー”。2023年から4度の特番が放送され、反響を呼んでいた。

ビジネスソリューション本部コンテンツ編成局総合編成部長の河野太一氏は「公私ともに仲良しのヒロミさんと相葉雅紀さん。この2人が全国の人々の困りごとを解決すべく大奮闘する番組となっており、日本を元気にする人助けの力をお届けいたしますのでご期待ください」と呼びかけた。

総合演出の宮崎浩一氏は「2人は出会う人たちのお困り事に対応して、本当に愛を持って、真摯に解決しようとして、妥協を一切しないなと思っています。この本気度、この姿勢に本当に我々スタッフ毎回圧倒されてます」と感銘を受けていた。

同枠で放送されてきた「楽しく学ぶ！世界動画ニュース」は9月いっぱいでレギュラー放送を終了する。