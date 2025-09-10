テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局で10月期の改編説明会を行い、女優・宮粼あおい（39）の13年ぶり民放連続ドラマ出演となる「ちょっとだけエスパー」（10月21日スタート、火曜後9時）について魅力を伝えるとともに撮影秘話も明かした。

野木亜紀子の完全オリジナル脚本のSFラブロマンス。会社をクビになったどん底サラリーマンの主人公・文太を俳優の大泉洋が演じる。宮粼は、文太が不可解な夫婦生活を送ることになる謎めいた女性・四季を演じる。

ビジネスソリューション本部・コンテンツ編成局総合編成部長の河野太一氏は「野木さんの完全オリジナル脚本、世界に誇るジャパニーズヒーロードラマが誕生しますので、ご期待ください」と呼びかけた。

貴島彩理プロデューサーは「たくさんの仕掛けがほどこされておりますので、何度も見返したくなるドラマになると思います」と自信たっぷり。「野木さんは今作を本気でマーベルに並ぶ作品にしたいと意気込んでいます。我々もマーベル？！と思ったんですが、その思いに応えるべく日本の素晴らしさをきちんと伝えるために、食べ物やロケ地も含め、日本らしい文化を描くことにもこだわりました」とアピールした。

クランクインして約1カ月が経過したといい、「キャストたちは猛暑ロケを乗り越えた絆もあって家族のように仲良しになっております」と説明。「宿泊ロケの時はキャスト皆でご飯を食べに行って爆笑で大盛り上がりとなり、主に大泉さんが面白い話をしてみんなを笑わせまくっていて、我々はそれを“大泉ディナーショー”と呼んで楽しませていただいております」と現場の雰囲気と明かした。

さらに宮崎については「クランクインする前から“この現場が終わってしまうのが寂しい”と言い出して、“まだ撮影始まってないですよ！”とみんなにツッコまれるぐらいです。どんな暑い撮影の時も笑顔で“毎日凄く楽しい”と言ってくださることからスタッフの中で陰のあだ名が“天使”となっております」と明かした。