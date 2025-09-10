テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局で10月期の改編説明会を開き、今回の改編で7年半の歴史に幕を閉じたバラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜後8・00）についてコメントした。

同番組は2018年4月に深夜枠で始まり、21年からゴールデン帯に進出。家事初心者のお笑い芸人・バカリズム、元KAT―TUNの中丸雄一、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーの3人が家事を学ぶ内容で開始。当初から家事になじみの薄い人でも簡単に作れるレシピの紹介などを行い、高い人気を誇った。

2日放送の最終回は「プラチナファミリー&家事ヤロウ!!! 合体SP」。オープニングでは、お笑い芸人・バカリズムが、8月に女優・二階堂ふみとの結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーに対し、「結婚してんじゃんよ！」と明るくツッコミ。「最高のハッピーエンドですよ。放送期間中に全員が結婚したね」と、MC3人が全員既婚者になったことを喜んだ。

しかし、中丸雄一の復帰は最後までかなわなかった。中丸は昨年8月に週刊文春に女子大生との密会スキャンダルを報じられ直後に謹慎を発表。その後、今年1月に活動再開を発表したが、謹慎以降は番組出演していなかった。

ビジネスソリューション本部コンテンツ編成局長の寺田伸也氏は「改編に関しましては昨今の実績を見て総合的に判断している。7年以上活躍頂きましたので大変感謝している」と出演者らに感謝。「今回の改編と中丸さんの件は基本的には関係ないので、あくまで総合的に判断して改編した」と説明した。

同枠では10月から俳優の石原良純と俳優の小泉孝太郎がMCを務める番組「日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎」がレギュラー放送される。