大和田獏、彩り豊かな“手料理”を披露「美味しそう」「オシャレ」
俳優の大和田獏（74）が9日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな“手料理”を披露した。
【写真】「美味しそう」「オシャレ」彩り豊かな“手料理”を披露した大和田獏
３品の手料理を投稿。「冷やしカッペリーニ（トマト、玉ねぎ、大葉、オリーブオイル、塩胡椒、おろしニンニク。）」と、「エノキのチーズ焼き！（エノキ、チーズ、片栗粉）」と、「エノキの手作りなめ茸！（エノキ、醤油、味醂、砂糖、酒、お酢）」をそれぞれ材料とともに紹介した。
大和田は「9月と言うのに暑い日が続いています。 まだまだ、冷たい料理が似合いますね！」とつづっている。
コメント欄には「美味しそう」「素晴らしい」「オシャレ」「彩りがいい」「お腹空いてきました」「キリッと冷えた物がまだまだ美味しく感じますよね」などの声が寄せられている。
