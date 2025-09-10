白血病公表の医療ジャーナリスト・森田豊氏、一時退院を報告「最強な新薬の効果に期待」
7月末に「急性骨髄性白血病」を公表した医師で医療ジャーナリストの森田豊氏（62）が9日、自身のXを更新。一時退院したことを明かした。
【写真】笑顔を浮かべて…白血病公表の森田豊氏が一時退院
森田氏は、笑顔の写真とともに「寛解導入療法を経て一時退院しました。1ヶ月余りの入院中、高熱6日間、車椅子やオムツ生活もありました。血液内科、口腔科、リハビリ科、消化器内科、精神科などの集学的治療に感謝です。最強な新薬の効果に期待し、骨髄移植に向けどこまで歩めるか、心身のダメージと相談して家内とも考えていきます」と記した。
森田氏は1963年東京都生まれ。1988年秋田大学医学部卒業。1995年東京大学大学院医学系研究科修了。現在は現役医師として診療に従事し、医療ジャーナリストとして、テレビ、ラジオ、雑誌などで医療解説や医療監修など幅広く活躍している。また近年では、TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）のコメンテーター、テレビ朝日のドラマ『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』の医療監修も務めた。
【写真】笑顔を浮かべて…白血病公表の森田豊氏が一時退院
森田氏は、笑顔の写真とともに「寛解導入療法を経て一時退院しました。1ヶ月余りの入院中、高熱6日間、車椅子やオムツ生活もありました。血液内科、口腔科、リハビリ科、消化器内科、精神科などの集学的治療に感謝です。最強な新薬の効果に期待し、骨髄移植に向けどこまで歩めるか、心身のダメージと相談して家内とも考えていきます」と記した。