タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が９日深夜に放送され、藤本が生い立ちを明かす場面があった。

この日はギャルモデルとしてカリスマ的な人気を誇った益若つばさがゲスト出演。元モデルの男性と２００７年のクリスマスに結婚し、翌０８年４月に長男が誕生。１３年に離婚を発表し、以来シングルマザーとして一人息子を育てている。

トークは再婚について展開し、益若が「結婚前提」まで付き合った恋人がいたことを告白。これに藤本は「私、親がシングルマザーで彼氏みたいな人がいた時があった」と明かした。さらに「小学生の時はマジ気持ち悪いと思った。お母さんが女っていうのが気持ち悪かった」とぶっちゃけた。

しかし「大人になって自分も結婚して母親から子どもは離れていくわけじゃない？ その時にお母さんが再婚するって人生も良かったのかなって思う」と現在の心境を語り、「子どもが再婚を願うなら全然していいと思う」と益若へ語りかけた。