女優の大竹しのぶ（68）が10日、自身のインスタグラムを更新。舞台稽古のオフショットを披露した。

現在10月9日から上演される主演舞台「リア王」の稽古中だという大竹は「はい、昨日もお稽古でした」と書き出すと、自身と共演する女優の宮沢りえ、上演台本・演出を手がけるのフィリップ・ブリーン氏との3ショットをアップ。

「ビッチリお稽古でした。毎日色々な発見があって、人のお稽古見るのも楽しくて、それをついついみんなで確認し合いたくて、面白いよねぇこれって言うのが私達の会話」と振り返り、「りえちゃんは隣の席なので、私が咳をしてると、これ飲んでとか、少し大変なシーンの後はこれ飲んでみてとか、美味しいクッキーとか、これ食べてみてとか、色んなものを渡してくれるのです」と明かした。

「コメントに書いてくださった様に、大変な山を登り始めた私達。でもまだ同じ所にいる 少しずつ少しずつ頂上目指して頑張ります。みんなと一緒に」などと記すと、自身と宮沢、同じく共演する女優・西尾まり、俳優の山崎一との4ショットも投稿した。