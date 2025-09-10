ウエルシアから『「薬」を飲むのが「楽」になる子ども用シロップ』新発売
ウエルシア薬局は、プライベートブランド「からだWelcia」から、毎日の服薬をそっと支える新商品『「薬」を飲むのが「楽」になる子ども用シロップ』を9月7日より全国のウエルシア薬局にて発売した。
「薬」を飲むのが「楽」になる子ども用シロップ
『「薬」を飲むのが「楽」になる子ども用シロップ』(321円)はチョコレート不使用・ノンシュガーで設計し、中性で薬との相性に配慮。ほどよいとろみで飲みやすさをサポートする。
さらに無菌充填の個包装ポーションにより、携帯しやすく、必要な分だけ清潔に使えるようにした。価格にも配慮し、家庭で無理なく続けられることをめざしている。
