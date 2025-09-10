A.B.C-Z戸塚祥太、背中びっしり“入れ墨”ショットに「色気すごい」「肉体美」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が、9日に更新された。戸塚祥太が女優の紺野彩夏とW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠・新ドラマ「極道上司に愛されたら〜冷徹カレとの甘すぎる同居〜」のオフショットを公開した。
【写真】A.B.C-Z戸塚祥太、背中にびっしり入れ墨
戸塚は「本日深夜MBSドラマ『極道上司に愛されたら』最終回です」「W主演の紺野彩夏さんをはじめ中村嶺亜君、すべてのキャストの皆様、スタッフの皆様に感謝します」と最終回を迎えることを報告。龍の絵柄が背中一面に描かれた入れ墨姿で鏡に向かってピースサインを決めた写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「色気すごい」「肉体美」「衝撃」「役作りすごい」「二度見した」「迫力ある」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1965418443764891665
【Not Sponsored 記事】
◆戸塚祥太、背中びっしり“入れ墨”ショット
