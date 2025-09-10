前田典子、レースワンピから美脚見せ 夕焼けバックのプールサイドショットに「絵になる」「おしゃれで憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】モデルの前田典子が10日、自身のInstagramを更新。レースワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】モデル前田典子、美脚のぞくブラックコーデ
前田は「夕方が気持ちいい」とつづり、夕焼けをバックにプールサイドでリラックスした様子の写真を公開。ブラックのレースワンピース着用し、スラリとした脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「さすがの着こなし」「おしゃれで憧れ」「スタイル抜群」「プライベート感に癒される」「素敵な景色」「いつまでも美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
