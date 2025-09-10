STARTO社、タレント名乗る詐欺に注意喚起「金銭を要求され支払ってしまった」通報複数寄せられる
【モデルプレス＝2025/09/10】STARTO ENTERTAINMENTが10日、リーガル公式X（旧Twitter）を更新。タレントになりすました詐欺行為について注意喚起を行った。
同アカウントでは「タレントになりすました詐欺行為についての注意喚起」と題し、「当社契約タレントと名乗る人物からSNSやメッセージアプリなどを通じて、金銭を要求され支払ってしまったという通報が複数寄せられています」と被害が拡大していることを報告。「このような行為はすべて詐欺です。当社契約タレントが、個人に対して金銭の支払いやその他の経済的支援（いわゆる投げ銭など）を求めることは一切ありません」と断言し、「相手の要求に応じたり、個別に連絡を取ったりしないよう十分ご注意ください」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆STARTO社、通報受け注意喚起
