◇マイナーリーグ サクラメント6―4オクラホマシティ(日本時間10日、チカソー・ブリックタウン・ボールパーク)

ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間10日、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板。4回2/3で90球を投げ、3失点の内容となりました。

佐々木投手は3日の前回登板で5回4失点で降板。この日は、初回に先頭打者に投じた4球目の直球が100.2マイル(約161.2キロ)を記録すると、次のロドリゲス選手への初球は100.4マイル(約161.6キロ)を計測します。ロドリゲス選手をセカンドゴロに打ち取って2アウトとした佐々木投手は、次のエルドリッジ選手を2ボール2ストライクから99.4マイル(約160キロ)の直球で空振り三振。立ち上がりを3者凡退に抑え、実戦復帰後初めて初回を無失点で終えました。

2回は先頭から三振を奪うと、続く打者へのストレートで、この日最速の100.6マイル(約161.9キロ)を記録。フルカウントから四球を与えたものの、後続の打者を連続で空振り三振に封じました。

佐々木投手は3、4回も無失点に抑える好投を披露。相手打線を圧倒する投球を続けていたものの、5回に制球が乱れます。先頭にストレートの四球で出塁を許すと、続けてヒット、ストレートの四球で無死満塁となり、ファーストゴロの間に失点。さらに、後続に犠飛と適時2塁打を許して3点を失い、続く打者に死球を与えたところで降板となりました。

この日、佐々木投手は4回2/3で90球を投げて被安打3、奪三振8、与四死球5、3失点の内容。この日は100マイル以上(約160.9キロ)の球を6回投じました。

佐々木投手はこれまでマイナーで5試合に先発登板して0勝2敗、防御率6.75を記録しています。