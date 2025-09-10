湖の上をSUPで散歩する柴犬。岸に着く際の少し慎重になりすぎる様子がネット上で注目を集めている。

【映像】「押すなよ…！」SUPで散歩中の柴犬の“慎重すぎる”姿

注目を集めているのは、柴犬のルカくん（6歳）の飼い主（@2229luca）がXに投稿した動画。動画には、湖の上をSUPで散歩するルカくんが映っている。「押すなよ…！押すなよ…！押すなよ〜!!」と、ルカくんは岸に着くのが待ちきれない様子。

「よーし。今度こそ！」と意を決して飛び込むルカくんだが意外と浅かったようで、少し慎重になり過ぎていたようだ。

岸に着くのが待ちきれない柴犬・ルカくん

週末は車で出かけることが多いというルカくんは、穏やかな性格で少しビビりなのだという。

この日、友達の犬と一緒に湖で水上散歩を楽しんだルカくんだが、途中で岸が恋しくなってしまった様子。「押すなよ、押すなよ」とビビりながらも、思っていたより、あっさりと岸にたどり着いたルカくんだった。

動画を見た人からは「癒される」「かわいすぎる」「押したいｗ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）