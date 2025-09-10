Image: Wes Davis / Gizmodo US

Ankerが展開するスマートホームブランドEufy。そのEufyがIFA 2025で発表したお掃除ロボ最新モデルは、お掃除ロボ業界のあらたなバトルの予感…。お掃除ロボ、ついに階段を登ります！

ロボの相棒となる階段昇降フレーム

お掃除ロボットを持つすべての人（特に一軒家暮らしの人）が、心の中でずっと思っていること。それは、「人間のヘルプなしで、家中自分でお掃除しといてくれないかなー」です。これを実現するため最大の壁となっているのが階段。ただし、もうそれも過去の話になりそう。

EufyのMarsWalkerは、お掃除ロボ（IFAで相棒になっていたのは新モデルのEufy Omni S2）とタッグを組んで階段を登る、いわば枠組みのような存在。MarsWalkerの中にEufy Omni S2が入り込むと、細い脚を前後からぐっと伸ばして階段を登ることができます。前足2本で体を持ち上げ、後ろ足はお尻をぐっと押し上げるようなイメージ。この動きをくり返し、一段一段昇っていきます。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

Image: Wes Davis / Gizmodo US

IFAのデモでは一方向へのみ昇っていましたが、Eufyいわく方向転換も可能。踊り場で左右に折れるタイプでも、折り返すタイプの階段でも可。カーブが大きめならば、螺旋階段もできるかもしれないとのこと。

今回同時に発表された新型お掃除ロボEufy Omni S2（後述します）だけでなく、その前モデルであるEufy Omni S1 Proとも連携できるよう挑戦中。発売時には、対応モデルもはっきりしそう。

MarsWalkerをお掃除ロボと呼ぶかは微妙…。なぜなら、MarsWalker自身にお掃除機能はついていないからです。あくまでも、本体となるお掃除ロボの階段上り下りのための脚という立ち位置。周辺機器、ですね。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

階段は人間が運んであげるか…。階ごとにお掃除ロボットを購入するか…。または、MarsWalker導入するか…。

MarsWalkerは、来春リリースを予定。現時点では、価格については明かされていません。

Eufy Omni S2

MarsWalkerの相棒になっている前述のEufy Omni S2、新モデルです。セルフクリーニング機能がついたOmni S1 Proの後継機。Omni S1 Proの弱点を底上げ改良。さまざまな床（とくにカーペットが苦手だった）への適応能力がUPし、性能が向上。吸引力は30,000Pa。ちなみに、階段は登れないものの、MarsWalkerなしでも最大5センチ程度なら障害物を昇れます。

価格は1,599ドル（20万円強）を予定しています。