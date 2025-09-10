千葉県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキング！ 2位「浦安市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、千葉県居住の20歳以上の男女4万1683人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜千葉県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021年〜2025年の累積（一部2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、千葉県民が選んだ「住み続けたい街」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位：浦安市／評点63.7／偏差値69.9浦安市は東京都に隣接しつつ、三方を海と川に囲まれた自然あふれる街です。東京ディズニーリゾートの所在地として全国的に知られ、親水施設や公園の整備、災害対策にも力を入れるなど、安心して暮らせる環境が整っています。
1位：印西市／評点65.6／偏差値74.7千葉県北西部にある印西市は、田園や里山の自然が残る一方で、都心や成田空港へのアクセスも良好です。千葉ニュータウンを中心に宅地開発が進み、人口の増加にあわせて生活の利便性も向上。さらに大型商業施設やデータセンターの進出も続いています。
居住者からは「スーパーやドラッグストアやホームセンターなど、必要なお店が充実していて住みやすい」「隣人関係も良く、仕事のしやすさもある。子育てに関しても支援がされている方だと思う」「道路や歩道が広くて買い物が便利なのでのびのびと生活できそう」といったコメントがありました。住みやすさ、自然環境、利便性のバランスの良さが、5年連続1位の評価につながっています。
