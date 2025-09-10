八木さんでは見られない表情!?

朝ドラでの牴斌曚蔽豊瓩人気沸騰中の44歳俳優が雰囲気ガラリなレッドカーペットの裏側を披露し話題を呼んでいる。

豪華芸能人たちが思い思いのポーズを決める先頭で、満面の微笑みを浮かべているのは妻夫木聡(福岡県柳川市生まれ)。「命を繋ぐ物語『宝島』よろしくお願いします」とインスタグラムにつづり、9日に都内で行われた映画「宝島」(19日公開)の東京プレミアでの自撮り13ショットを公開。

共演者の広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、瀧内公美らをタグ付けし、「#顔大きくてごめんなさい」とカメラを持った自身の顔が大きく写っていることに対しユニークなコメントで締め括っている。

この投稿に「お顔大きくてありがとうございます！」「全然顔大きくないです、めっちゃ小顔です」「永遠にかっこいい！」「タグ付けが豪華！」「妻夫木さんって、仲間寄ってきそう」「みなさん、お茶目すぎ♡」「こんな風景が階段下で行われてるとは…」などの声が寄せられた。

映画「宝島」共演者と自撮り写真に納まる妻夫木聡(手前)

(インスタグラム@satoshi_tsumabuki_officialより)

妻夫木はNHK連続テレビ小説「あんぱん」で寡黙でぶっきらぼう、笑顔をあまり見せないが、戦後には孤児院の子どもたちを援助する心優しき八木信之介を好演している。