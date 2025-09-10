北・東・西日本では６月中旬から、沖縄・奄美では８月上旬から気温が高い状態が続いています。気温の高い状態は、今後も更に１か月程度続く見込みです。引き続き、農作物や家畜の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意してください。

【画像】全国の今後の天気

北・東・西日本では、６月中旬から暖かい空気に覆われて気温が高い状態が続き、夏（６～８月）の平均気温の地域平均平年差は北日本で＋３．４℃、東日本で＋２．３℃、西日本で＋１．７℃で、いずれも統計を開始した１９４６年以降の夏として最も高くなりました。９月に入ってからも気温がかなり高い所が多くなっています。また、沖縄・奄美では、８月上旬から晴れて気温が高い状態が続いています。

今後も更に１か月程度は暖かい空気に覆われやすく、全国的に気温が高い状態が続く見込みです。

引き続き、農作物や家畜の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意してください。

■平均気温（速報値） 平年差は？





平均気温（６月１１日から９月８日まで）（速報値）

平均気温（度） 平年差（度）

札幌 ２４．３ ＋３．６

仙台 ２６．６ ＋３．９

東京 ２８．４ ＋３．１

新潟 ２７．１ ＋２．５

名古屋 ２９．２ ＋２．７

大阪 ２９．７ ＋２．４

広島 ２８．９ ＋２．１

高松 ２９．６ ＋２．６

福岡 ２９．２ ＋２．４



平均気温（８月１０日から９月８日まで）（速報値）

平均気温（度） 平年差（度）

鹿児島 ２９．５ ＋１．１

名瀬 ２８．７ ＋０．４

那覇 ２９．５ ＋０．７

■今後の全国の天気

