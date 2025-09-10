TUY

北・東・西日本では６月中旬から、沖縄・奄美では８月上旬から気温が高い状態が続いています。気温の高い状態は、今後も更に１か月程度続く見込みです。引き続き、農作物や家畜の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意してください。

北・東・西日本では、６月中旬から暖かい空気に覆われて気温が高い状態が続き、夏（６～８月）の平均気温の地域平均平年差は北日本で＋３．４℃、東日本で＋２．３℃、西日本で＋１．７℃で、いずれも統計を開始した１９４６年以降の夏として最も高くなりました。９月に入ってからも気温がかなり高い所が多くなっています。また、沖縄・奄美では、８月上旬から晴れて気温が高い状態が続いています。
今後も更に１か月程度は暖かい空気に覆われやすく、全国的に気温が高い状態が続く見込みです。
引き続き、農作物や家畜の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意してください。

■平均気温（速報値）　平年差は？

　

平均気温（６月１１日から９月８日まで）（速報値）
　　　　　　　　　　　平均気温（度）　　平年差（度）
札幌　　　　　　　　　　　２４．３　　　　＋３．６
仙台　　　　　　　　　　　２６．６　　　　＋３．９
東京　　　　　　　　　　　２８．４　　　　＋３．１
新潟　　　　　　　　　　　２７．１　　　　＋２．５
名古屋　　　　　　　　　　２９．２　　　　＋２．７
大阪　　　　　　　　　　　２９．７　　　　＋２．４
広島　　　　　　　　　　　２８．９　　　　＋２．１
高松　　　　　　　　　　　２９．６　　　　＋２．６
福岡　　　　　　　　　　　２９．２　　　　＋２．４

　平均気温（８月１０日から９月８日まで）（速報値）
　　　　　　　　　　　平均気温（度）　　平年差（度）
鹿児島　　　　　　　　　　２９．５　　　　＋１．１
名瀬　　　　　　　　　　　２８．７　　　　＋０．４
那覇　　　　　　　　　　　２９．５　　　　＋０．７

■今後の全国の天気

