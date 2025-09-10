【速報】神戸・元町商店街で飲酒運転暴走事故　88歳男に「執行猶予付き有罪判決」神戸地裁　アーケード内を時速約65kmで暴走…　助手席の妻が死亡　衝突されたワゴン車の男性が脳挫傷　罪名は道交法違反と「過失運転致死傷」

神戸市中心部の「神戸元町商店街」で酒気を帯びた状態で車を暴走させ、助手席に乗っていた自らの妻を死亡させたほか、衝突したワゴン車の男性を負傷させた罪に問われていた男（８８）。



神戸地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。



▽起訴罪名は「過失運転致死傷」



判決での事実認定によりますと、神戸市東灘区の無職・太森信男被告（８８）は今年３月、酒気を帯びた状態で車を運転し、「神戸元町商店街」のアーケード内（歩行者専用道路）に進入。



