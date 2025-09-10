イ・チェミン、少女時代ユナと背中合わせのほほ笑ましい2ショット「とても似合ってます」
韓国の俳優イ・チェミンが10日までに、自身のインスタグラムを更新。Netflixで配信中の韓国ドラマ『暴君のシェフ』（スタジオドラゴン制作）のオフショットを公開した。
【写真】少女時代ユナ＆イ・チェミン、背中合わせの微笑ましい2ショット
少女時代・ユナと背中合わせで笑顔を見せるほほ笑ましい姿や、王“イ・ホン”の姿での撮影風景をアップ。最後には“美食家”という役どころで、太陽を食べているように見えるショットも掲載している。
この投稿にファンからは「2人ともとても似合ってます」「ユナちゃんとの写真ありがとう」「このドラマを選んでくれてありがとう」「太陽までたべてるのかわいい」と反響が集まっている。
