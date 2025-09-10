ＭＢＳラジオは１０日、秋の番組改編会見を大阪市北区の同局で開き、今年度もプロ野球中継のない１１月から３月（予定）まで「ＭＢＳヤングタウンＮＥＸＴ」（火〜金曜・後９時）を放送すると発表した。

「―ＮＥＸＴ」を巡っては“盗用”疑惑が持ち上がっていた。６日に放送されたフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜・後１１時１０分）で、「―ＮＥＸＴ」のパーソナリティーを務めたお笑いコンビ「ツートライブ」の周平魂が「（番組への）投稿が少なすぎて、ＭＢＳのマザーみたいなコンピューターを触って『こんちわコンちゃん』のハガキを５０枚くらい盗んできて読んでました」と、同局の名物帯番組「こんちわコンちゃん お昼ですよ！」（月〜金曜・正午）宛てのお便りを流用したと告白した。

相方・たかのりも「夫婦げんかとか、おいしい水ようかんの食べ方とか」と、およそ若手芸人がパーソナリティーを務める夜の番組には似つかわしくない便りを元に、トークを展開していたと明かした。すると同局「アッパレやってまーす！」（月〜木曜・後１１時３０分、土曜は深夜０時）の水曜日レギュラー・ケンドーコバヤシが「ＭＢＳにマザーコンピューターあんの？」と驚きつつも爆笑したのだ。

マザーコンピューターっていったい何？ 「バビル２世」に出てくる「バベルの塔」のコンピュータのようなもの？ スポーツ報知は「同局にマザーコンピューターがあるのか？」「あるなら是非見てみたい」と質問した。すると虎松英樹編成部長が回答した。

「どういうものをイメージされているのか分かりませんが、マザーコンピューターというものはないので『ネタかな』と思って（記者の質問を）聞いていました。そこに全部集約されていて誰もがアクセスできる―というものではありません。（ツートライブの“盗用”がいつ起きたのかは不明だが、少なくとも現在は）番組ごとにアカウントがあり、それぞれの番組の担当者しかアクセスできず、私ですら見られないものがほとんどです。ＳＮＳを巡るトラブルがあってから、ウチも二重承認などセキュリティーを強化しているところです」

残念ながらＭＢＳにマザーコンピューターは存在しなかった。そして今秋の「―ＮＥＸＴ」のパーソナリティーは未定だが、仮にツートライブが続投となれば、二度と「コンちゃん」から“盗用”はできないということだ。しかしツートライブは今年の「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」王者。かつてとは比較にならない人気者になっているので、お便りが少なすぎるという問題とも無縁になるだろう。