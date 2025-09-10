パラちゃんが朝の顔になる―。ＭＢＳラジオは１０日、秋の番組改編発表会見を大阪市北区の同局で開催し、現在は毎週水曜の午後３時から同５時５４分まで放送されている「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！」が今月２９日から帯番組に昇格し、タイトルも「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！Ｅｖｅｒｙｄａｙ」（平日・前１０〜１２時）とリニューアルすると発表した。

会見には、あいはらと同局の武川智美アナウンサーが出席。あいはらは「東京はラジオブームが到来して、お客さんを集めるイベントがある。関西も負けじと追いつく起爆剤になれば」と抱負を述べた。

イベントとしては「週イチ（時代）から練っておりました」と番組スピンオフとなる有料のトークイベントなどを構想しているという。「大阪には安く借りられる大きい会場がある。（公開生放送ではなく）特番や断片的に流すのがいいのかな」と公共の電波には乗せられないような際どい話を披露する機会を求めているようだ。

局側のオファーを受けた理由として「帯番組をやる覚悟と準備が整った」と述べたが、もちろん帯番組となることで、ＮＧＫの出番など、コンビの仕事にも影響する。だが相方の黒田有には「えらいもんで、言葉がなくても通じ合う。（アイコンタクトで）『頑張れよ』『よし分かった』という感じですね」と特に相談もしていないそうだ。